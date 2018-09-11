Жители Урала стали больше тратить по кредиткам из-за роста цен на товары и услуги

Расходы уральцев по кредитным картам за год выросли на 10%, или в среднем на 3 тысячи рублей в месяц, рассказали АН «Между строк» в Уральском банке Сбербанка.

Ежемесячные расходы по кредиткам в регионах Урала сейчас составляют порядка 30 тысяч рублей.

По данным Сбербанка, лидером по росту трат стали жители Свердловской области, которые ежемесячно расходуют на 11% (или 3,5 тысячи рублей) больше, чем год назад.

В Курганской области траты выросли на 2,6 тысячи рублей, или 10%, в Челябинской области — на 2,5 тысячи рублей, или 9%. В связи с этим банк поднял расходные лимиты по картам в регионах.

Эксперты банка отмечают два ключевых фактора, которые повлияли на динамику, — это рост цен на потребительские товары и услуги, а также повышение финансовой грамотности клиентов.