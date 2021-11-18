Жители Урала и Поволжья в ночь на 18 ноября наблюдали падение светящегося объекта в небе (ВИДЕО)

Жители Урала и Поволжья в ночь на 18 ноября наблюдали на небе падающий светящийся объект. Как сообщает «Коммерсант», редкий природный феномен удалось увидеть жителям республик Татарстан, Чувашия и Марий Эл. По данным из соцсетей, это явление также наблюдали в городах Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан.

«С 6 по 30 ноября 2021 года действует метеорный поток Леониды. 17 ноября он достигнет своего пика. 18 ноября произойдёт максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените», — говорится на сайте «Роскосмоса».

Также «Роскосмос» отмечает, что в 2021 году условия для наблюдения потока Леониды — очень ярких и быстрых белых метеоров, влетающих в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с, — неблагоприятные из-за Луны, которая войдёт в фазу полнолуния 19 ноября.