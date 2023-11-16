Жители Свердловской области стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг в банках и МФО 

Банк России отчитался о количестве жалоб жителей Свердловской области на навязывание дополнительных услуг в финансовых организациях. За прошедшие 9 месяцев 2023 года их количество составило 233, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, опубликованной Уральским ГУ Центробанка, чаще всего услуги навязываются при оформлении потребительских кредитов в банках и при взаимодействии с микрофинансовыми организациями (МФО).

Помимо агрессивного маркетинга в виде «выгодных предложений», сотрудники банков и МФО включают дополнительные услуги в условия сделки по оформлению кредита или займа.

Начальник Центра защиты прав потребителей Банка России в Екатеринбурге Сергей Кокоулин подчёркивает, что дополнительные услуги не должны быть обязательным условием выдачи кредита или займа, а банкам и МФО запрещено заранее проставлять в документах на их оформление галочки на согласие заёмщика платить за дополнительные услуги.

«Одна заявительница пожаловалась на то, что при оформлении онлайн-займа на небольшую сумму, 11 тысяч рублей, ей навязали онлайн-консультации с врачом, услуги по информированию о статусе рассмотрения заявок на займы, о статусе платежей и акциях, о специальных предложениях МФО, а также услуги по верификации карты. Общая стоимость дополнительных услуг составила почти половину размера займа. При отказе от них продолжить оформление займа на сайте было невозможно», — рассказал Сергей Кокоулин.

Он отметил, что предлагаемые услуги должны быть полезны для заёмщика, а их приобретение должно быть осознанным. Банк России напоминает, что от любых навязанных услуг можно отказаться в течение 14 календарных дней после оформления договора, с января 2024 года этот срок будет увеличен до 30 дней.