Жители Свердловской области смогут жаловаться на плохие дороги через мобильное приложение

Первый замначальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин на обучающем семинаре для представителей общественных объединений познакомил присутствующих с мобильным приложением «Монитор ЕК», которое было создано для контроля состояния дорог общественного пользования. Как уточняется на официальном сайте правительства региона, приложение разработано в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» по инициативе управления автомобильных дорог Свердловской области и при поддержке Минтранса.

«Текстовые обращения граждан о выявленных дорожных недостатках, подтверждаемых фотоматериалами, регистрируются и передаются в работу владельцам автомобильных дорог и улично-дорожной сети Свердловской области для организации работ по устранению дефектов. Результат работ оценивает заявитель, который может принять работу либо отклонить от приёмки. Недостатки, устранение которых требует дополнительные средства, не предусмотренные бюджетами владельцев дорог в текущем году, выносятся на голосование», — говорится в аннотации к приложению.

Как ранее заявлял замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Брусянин, в планах подключить к приложению муниципалитеты. Пока в программе отрабатываются жалобы, касающиеся качества региональных дорог, и ведётся работа по расширению функционала и усовершенствованию её интерфейса.