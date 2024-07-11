Жители Свердловской области смогут покупать льготные билеты на проезд по социальной карте «Уралочка» без паспорта

Жители Свердловской области смогут покупать льготные билеты на проезд в общественном транспорте по социальной карте «Уралочка» без необходимости предъявлять паспорт. Расширение функционала карты обсудили на полях ИННОПРОМа-2024.

«Проект Свердловской области Единая социальная карта “Уралочка”, создание которой инициировал губернатор Евгений Куйвашев, успел добиться определённых успехов и продолжает активно развиваться. В настоящий момент выдано уже более 520 тысяч карт. Также в 2023 году по итогам Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации “ПРОФ-IT.2023” Единая социальная карта “Уралочка” вошла в пятёрку лучших электронных сервисов по мнению жителей России в номинации “Народное признание”», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, социальная карта уже доказала свою востребованность. Она помогает персонифицировать социальные льготы, а также разрабатывать новые меры поддержки для нуждающихся в них уральцев.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов напомнил, что социальная карта аккумулирует региональные меры соцподдержки. В настоящее время действует мобильное приложение проекта и ведётся работа над виртуализацией карты, что поможет упростить и ускорить процедуру её оформления.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин сообщил, что примерно четверть всех поездок в общественном транспорте совершают льготники, причём от 30% до 50% из них совершают поездки между районными центрами региона. Он отметил также, что все 299 автобусов, закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», оснащены необходимым оборудованием для осуществления оплаты картами. Цифровизация льгот на проезд может быть внедрена в 15 муниципалитетах и 20 транспортных компаниях, где был обновлён автобусный парк. Речь, прежде всего, о Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Талице, Каменске-Уральском и Ирбите, в которых новые автобусы составили значительную часть автопарка.