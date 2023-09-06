Жители Свердловской области с начала 2023 года перевели телефонным мошенникам 1 млрд рублей

Ущерб от действий телефонных мошенников, нанесённый жителям Свердловской области с начала 2023 года, составил 1 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Полупанов в ходе пресс-конференции ТАСС.

«Рост кражи денег с банковских карт и хищений денег с использованием мошеннических схем присутствует с 2016 года. В настоящий момент с начала года у нас зафиксировано 9,7 тысячи преступлений. Рост на 20% по сравнению с прошлым годом, на 2,2 тысячи преступлений», — сказал Евгений Полупанов.

Он напомнил, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками госучреждений, правоохранительных органов или банков. Сохраняют популярность схемы «помощи» родственникам, которым якобы грозит привлечение к уголовной ответственности, мошенничество с помощью сайтов с объявлениями «Авито» и «Юла», а также схемы с «инвестиционными компаниями». За последние два месяца появилась и новая форма мошенничества.

«Когда работникам здравоохранения либо социальной сферы, в основном в мессенджере Telegram, поступает сообщение от якобы их вышестоящего руководства о том, что к ним поступил запрос из ФСБ о каких-либо компрометирующих операциях, проводимых работниками в банковской сфере. После этого потерпевший начинает доверять сообщению, ему поступает звонок с подменённых номеров телефона и в мессенджерах, допустим от ФСБ. Те, кто звонит, представляются “куратором” и начинают говорить о том, что сейчас вы находитесь с нами в связке и будете противодействовать мошенникам, которые пытались скомпрометировать ваши данные. И вот по такой схеме они начинают обманывать наших граждан», — отметил начальник управления.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко рассказал, что схемы мошенничества модернизируются. Злоумышленники от имени Центрального банка стали приглашать на личный приём и пытаются заполучить информацию от потенциальной жертвы. Также преступники уговаривают людей сгенерировать QR-код из приложения банка и отправить им, а затем снимают деньги со счетов, используя этот код.

Евгений Полупанов отметил, что категория потерпевших помолодела и жертвами мошенников всё чаще становятся люди в возрасте около 20 лет. Он подчеркнул, что каждый второй потерпевший знал о подобных видах мошенничества до того, как это произошло с ним. Он объясняет это тем, что мошенники психологически подкованы.

В ходе пресс-конференции уральцам напомнили: для того чтобы не лишиться денег, нужно повесить трубку и не продолжать разговор с незнакомцем. А если остались сомнения, то позвонить родственникам, обратиться в свой банк или полицию.