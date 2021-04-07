Жители Североуральска присвоили гигантской луже имя главы города

В Североуральске появилась лужа имени главы города Василия Матюшенко, сообщается в паблике «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Табличку поставили во дворе многоквартирного дома на улице 50 лет СУБРа. В комментариях жители города пишут, что «такие таблички нужно ставить по всему городу».

«Когда [глава] повышал себе зарплату в два раза, мотивировал именно тем, что глава отвечает за каждую ямку в городе и кто, где споткнулся. Зарплату повысил, но лучше работать не стал. Глава отвечает за всё, что происходит в городе, и не надо теперь перекладывать ответственность на УК, они в его подчинении», — пишет пользователь Виктор Ильин.

На сайте администрации в пресс-релизе от 5 апреля сообщается, что управляющая компания провела уборку на улице 50 лет СУБРа у домов № 43, 47 и 50.