Жители посёлка «Уралец» могут остаться без доступа к пруду (ВИДЕО)

Жители посёлка «Уралец» бьют тревогу. Совсем недавно они узнали, что единственная дорога, которая ведёт к пляжу на Среднем пруду, будет перекрыта. От главы посёлка Дмитрия Кравченко поступила информация, что МУП «Горэнерго-НТ» по предписанию прокуратуры возводит ограждения для двух новых и одной старой питьевой скважины.

Возмущённые жители написали коллективное обращение в администрацию Нижнего Тагила.

«Для нас, жителей Белогорской, Горнолыжной и Дачной улиц, эта просёлочная дорога — единственный путь до пруда Среднего. Получается, что МУП “Горэнерго-НТ” отсечёт дорогу с двух сторон, по ней будет не пройти пешком и не проехать на машине. Понятно, что организация выполняет предписание прокуратуры и ей необходимо оградить скважины, которые питают посёлок. Но можно это сделать, не лишая людей доступа к пруду, а как-то более аккуратно, идя на компромисс с односельчанами», — говорит житель посёлка «Уралец» Владимир.

Редакция АН «Между строк» запросила комментарий у пресс-службы мэрии Нижнего Тагила, ответ пока не получен.