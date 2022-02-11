Жители посёлка под Нижним Тагилом пожаловались губернатору на нехватку врачей

В селе Николо-Павловское маленькие пациенты вынуждены месяцами ждать приёма у невролога. Родители детей пожаловались на эту ситуацию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Он дал поручение подключиться к решению проблемы главврачу Детской горбольницы Нижнего Тагила.

Сельчане написали губернатору в Instagram, что сейчас в местной поликлинике работает приходящих врач. Из-за того, что специалист обслуживает несколько территорий, приёма приходится ждать четыре месяца.

«На данный момент на приём попали те, кто записывался ещё в августе 2021 года. А если ситуацию надо решить скоро с лечением ребёнка, то придётся обращаться в платные клиники», — написали жители села Евгению Куйвашеву.

Губернатор ответил родителям маленьких пациентов в своём Instagram, что на работе больниц сказывается кадровый дефицит и тяжёлая эпидобстановка, на фоне которой болеют врачи. По его словам, медикам районной поликлиники поможет кадрами Детская горбольница Нижнего Тагила. Поручение главному врачу ДГБ Дмитрию Клеймёнову уже дали.