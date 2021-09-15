Жители посёлка под Невьянском обратились к Путину из-за неработающей котельной

Жители посёлка Ребристый в Невьянском городском округе написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить их проблему с не работающей годами котельной и отсутствием отопления, текст обращения опубликован в сообществе «Инцидент Невьянск» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас два года идёт война с отоплением и запуском котельной. И каждый год её не запускают, пока кто-нибудь не пожалуется. У нас много пожилых людей, которые сидят без отопления. Детский садик, школа, ФАП без отопления остаются. Это грозит закрытием учреждений. А на улице уже минусовая температура ночью. В этом году котельная стоит закрытая по сей день. Висит замок, заросшие травой ворота. Я так понимаю, топить они в этом году не собираются», — написано в обращении.

В администрации городского округа сообщили, что котельная в посёлке к отопительному сезону подготовлена.

«При подготовке к отопительному периоду был заключён муниципальный контракт по ремонту котельной на сумму 253 300 рублей. Силами подрядной организации произведена замена подводящего газопровода высокого давления с заменой запорной арматуры и фильтров, ревизия отопительных котлов с наладочными работами, а также ревизия двух газораспределительных шкафов с наладочными работами», — сообщили в мэрии.

Там отметили, что срывов по предыдущим 3 годам по запуску отопительного сезона не происходило. Отопительный сезон в Невьянском городском округе, согласно постановлению администрации, стартует 15 сентября.