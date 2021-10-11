Жители Нижней Туры три дня жили без воды из-за аварии

В городе Нижняя Тура в течение трёх дней отсутствовала холодная вода, со ссылкой на читателей пишет Znak.com.

По информации источников издания, 7 октября произошла серьёзная авария на подающей трубе, из-за чего без воды остался весь город, не работали больницы и детские сады.

«Четвёртый день нет холодной воды. До этого сутки не было отопления и горячей воды. Трубы перелива, говорят, прорвало. Есть риск, что весной размоет плотину, вся эта масса воды хлынет в сторону старого русла, затопив и разрушив всё на своём пути: нижние сады, частично гаражи и все постройки на зольном поле», — рассказал один из жителей города.

С 7 октября, по данным мэрии, был организован подвоз холодной воды во все районы города, в официальной группе администрации в соцсети «ВКонтакте» опубликовали время и место, куда должны были приезжать машины. Однако в комментариях к постам местные жители писали, что график не соответсвует действительности.

«На Гайдара, 7 воду привезли в 11:45 [вместо 13:00], а на Свердлова, 114 — с утра [вместо 19:30], по крайней мере не привезли вообще!» — написала одна из подписчиц паблика.

Также от читателей поступила информация, что 10 октября после попытки запустить холодную воду случилась ещё одна авария.

«Сейчас диспетчер передала, что водовод сделали, воду ночью подали. Но порвало уже городскую трубу, подающую воду в старую часть города. А наш район сидит на этой трубе. Сейчас около рынка ведут работы, как закончат, так подадут воду», — рассказала читательница.

В пресс-службе администрации Нижнетуринского городского округа сообщили, что авария на водопроводе действительно случилась 7 октября, но сейчас ремонт трубы завершён.

«На данный момент подача холодного водоснабжения восстановлена», — сказали в пресс-службе мэрии.

Информацию об аварии 10 октября там также подтвердили, но добавили, что очередная авария не связана с холодным водоснабжением.