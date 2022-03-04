Жители Нижнего Тагила жалуются на гололёд на тротуарах 

Жители Нижнего Тагила массово жалуются на обледенелые тротуары, по которым страшно передвигаться. Жалобы поступают из всех районов города. Тагильчане винят коммунальщиков в том, что те не справляются с работой.

«Ходить невозможно! Вчера пошла в магазин на ГГМ, шла медленно, боялась упасть, но всё равно поскользнулась. Локоть сейчас очень болит, руку разгибать сложно. На тротуарах лёд, который не чистится и даже не посыпается щебнем», — рассказала тагильчанка Ольга Оплетина.

Автолюбители жалуются на то, что машины буксуют и не могут выехать из образовавшихся на парковках ледяных ям. Руководитель МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев в разговоре с журналистом АН «Между строк» заявил, что специалисты компании активно борются с гололёдом.