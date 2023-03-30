Жители Нижнего Тагила занимают до зарплаты в среднем по 6 тысяч рублей

Жители Нижнего Тагила в среднем занимают до заработной платы по 5800 рублей. Такую статистику получил Сбербанк в результате анализа выдач краткосрочных займов по программе «Деньги до зарплаты» в Свердловской области. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-центре Сбербанка, для сравнения: екатеринбуржцы оформляют аналогичную услугу на сумму 8000 рублей. При займе в размере 5800 рублей тагильчане возвращают банку 5962 рубля, а екатеринбуржцы при сумме займа 8000 рублей — 8224 рубля.

Согласно условиям кредита, зарплатные клиенты Сбера могут занять у банка на один месяц под низкий процент до половины своей зарплаты. Например, при сумме займа до 30 тысяч рублей за каждую выданную тысячу банк возьмёт 28 рублей в качестве процентов.

«В жизни бывают ситуации, когда до зарплаты ещё далеко, а деньги нужны прямо сейчас. Чтобы не просить в долг у близких или не обращаться за кредитом под высокий процент в сомнительные микрофинансовые организации, можно воспользоваться услугой от Сбера», — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В феврале 2023 года таким сервисом уже воспользовались 2187 тагильчан, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.