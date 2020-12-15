Жители Нижнего Тагила задолжали почти 2 млрд рублей за коммунальные услуги

К ноябрю 2020 года жители Нижнего Тагила задолжали за жилищно-коммунальные услуги 1 млрд 774 млн рублей, пишет ИА «Все новости». Чаще всего тагильчане не платят за теплоснабжение и обращение с твёрдыми коммунальными отходами.

Всего с января по ноябрь текущего года общий объём задолженности тагильчан вырос на 17%. Так, «Нижнетагильским тепловым сетям» горожане задолжали 588 млн рублей, ещё 251 млн рублей — компании «Тагилэнерго». 150 млн рублей жители Нижнего Тагила не заплатили «Горэнерго-НТ».

Долги тагильчан перед фондом капремонта к ноябрю достигли 393,7 млн рублей. Компании «Рифей» жители Нижнего Тагила не выплатили более 190 млн рублей, а «Нижнетагильская энергосбытовая компания» заявила о долгах в размере 67,5 млн рублей.

Самую высокую платёжную дисциплину демонстрируют абоненты «Газэкса» — 97,3%. Сегодня дебиторская задолженность жителей за потреблённый газ составляет чуть более 34 млн рублей.

Данные по задолженности пока не предоставили представители ООО «Водоканал-НТ», поэтому сумма долгов тагильчан может увеличиться ещё в несколько раз.