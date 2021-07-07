Жители Нижнего Тагила впервые увидят графику всемирно известного башкирского художника

8 июля в 16:00 в главном здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств состоится открытие персональной выставки заслуженного художника России Айрата Терегулова. На выставке зрители познакомятся с работами автора разных лет. Также в экспозиции представлен офорт «Хор», который был использован в качестве обложки альбома «Прекрасная Любовь» 2007 года группы «ДДТ».

«Это очень хороший художник, его знает весь мир. Он участник множества персональных, а также коллективных российских и международных выставок. Это художник с собственной трактовкой социальных тем, его искусство символично и метафорично. В работах присутствует юмор и даже сарказм, но при этом все темы, к которым обращается автор, глубоко раскрыты», — рассказывает куратор выставки Надежда Гундырева.

Айрат Терегулов — уфимский график, заслуженный художник России, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры, академик Китайско-Российской академии изобразительных искусств, с 2015 года — директор Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова.

«Формирование творчества Айрата Терегулова пришлось на перестроечный период, результатом и свидетельством чего стали его брутальные, социально хлёсткие офорты и живописные композиции под общим названием “Мужские игры”. Через несколько лет Терегулов стал почти лириком и уже называл свои произведения реалистическими. Хотя от реализма в них была только модель, часто — женщина. Но появление женщины и есть для него самая настоящая лирика, хотя пластически он оставался в большой степени прежним — острым, с “нажимом”, открыто апеллирующим к немецкому экспрессионизму», — рассказывают в музее искусств.

Выставка графики уфимского художника будет открыта до 8 августа.