Жители Нижнего Тагила в седьмой раз прогуляются по центру города с фонариками 

23 октября в Нижнем Тагиле пройдёт седьмой городской вечерний поход с фонариками «Тагильский светлячок» (6+). Акция должна была пройти в феврале этого года, но её отменили из-за коронавируса. В этот раз, как уверяют организаторы, поход должен состояться.

Маршрут «Тагильского светлячка» меняется каждый год, неизменной остаётся увлекательная экскурсия, во время которой участники узнают много интересного о родном городе. В этом году тагильчане прогуляются с фонариками от железнодорожного вокзала по улице Садовой и проспекту Ленина. Финальной точкой станет сквер одного из старейших учебных заведений на Урале — Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

В финальной точке участников будут ждать викторина и интересные фотозоны. Начало регистрации на акцию в 18:00, стартуют гуляющие в 19:00 от главного входа ж/д вокзала.