Жители Нижнего Тагила в почтовых ящиках стали находить таинственные брошюры о боге, «воскресающем мёртвых»

В конце прошлой недели жители многоэтажек на ГГМ в своих почтовых ящиках стали находить странные небольшие брошюры с надписью «Объявление от бога, воскрешающего мёртвых» на русском дореформенном языке.

«В почтовых ящиках на ГГМ всегда много рекламы. Я бегло просматриваю, вдруг что дельное затесалось. Тут меня аж передёрнуло от названия. В полумраке подъезда было как-то не по себе вообще такое прочитать», — рассказала АН «Между строк» местная жительница Анастасия.

По данным СМИ, подобные книжки упоминаются как минимум с 2016 года. Их находили в своих почтовых ящиках жители Волгодонска, Ставрополя, Кирова, Тамбова и Астрахани.

Согласно открытым источникам, автором брошюры является отставной штабс-капитан артиллерии Николай Созонтович Ильин (1809–1890), основатель религиозного движения еговистов-ильинцев. Во время прохождения военной службы Ильин увлёкся чтением мистических книг и журналов, что привело его к мысли объединить все религии, но прежде всего христианство с иудейством, и создать «новозаветное иудейство» или «ветхозаветное христианство». Со временем он постепенно отходил от православия, перестал почитать святых и в 1845 году порвал связь с Православной Церковью. Своё учение он сначала изложил в брошюре «Сионская весть», распространявшейся в рукописи, затем выступил с его проповедью на Урале, а оттуда оно разошлось по другим губерниям. В 1856 году Ильин был осуждён, признан душевнобольным и сослан в Соловецкий монастырь. Впоследствии ему разрешили жить в Митаве, где он умер в 1890 году, но с его смертью движение не распалось.

«Брошюра составлена более века назад тогда знаменитым, а ныне почти забытым религиозным деятелем Иваном Ильиным, основателем “Десного братства”, последователи которого также известны как еговисты-ильинцы. Проповеди в устной форме воспрещены самим Ильиным, для распространения учения используются именно такие раздаточные брошюры», — рассказал ранее изданию NewsTracker религиовед Олег Петренко.

В советское время движение еговистов-ильинцев (они же «Сионская весть», «Десное братство» и «Общество святых») оставалось подпольным. Они периодически подвергались преследованиям, арестам и конфискации религиозной литературы, но никогда не прекращали распространение брошюр Ильина. Точных сведений об их численности нет, поскольку организация не проходит государственную регистрацию и её деятельность носит закрытый характер. По оперативным данным, лидеры движения в настоящее время проживают в Казахстане.

В России брошюра еговистов-ильинцев «Свидѣтельство IСУСЪ-ХРИСТОВО» дважды признавалась судами экстремистской. В ноябре 2013 года её запретил Кунцевский районный суд Москвы, а в августе 2014 года — Свердловский районный суд Белгорода из-за того, что текст содержит высказывания, призывающие к вражде с представителями других религий и поощряющие такие действия. В мае 2017 года брошюра «Призыв всех смертных людей к бессмертию» также была внесена в список экстремистских материалов РФ.