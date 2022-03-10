Жители Нижнего Тагила увидят уникальное шоу световых кукол, покорившее зрителей по всему миру 

В Городском дворце молодёжи 27 марта в 12:00 и 15:00 состоятся показы «Шоу световых кукол» (0+). Уникальное представление театра известного кукольника Николая Зыкова будет показано в Нижнем Тагиле впервые.

Вниманию зрителей предлагается незабываемая шоу-программа световых кукол, потрясающая своей креативностью. В представлении куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновую бабочку, летающую над зрительным залом. Это уникальное представление собирает полные залы по всему миру.

«Необычные световые куклы от одного до восьми метров величиной удивят зрителей любого возраста. Конструкция каждой куклы уникальна. Есть марионетки, управляемые нитями сверху: кукловод может работать с восемью куклами одновременно. Есть управляемые снизу двух- и пятитростевые куклы. Есть гигантская кукольная конструкция из нескольких кукол одновременно, которая оживает на глазах у зрителей», — рассказали организаторы «Афише МС».

Создатель шоу — Николай Зыков, правнучатый племянник Сергея Образцова. Он уже покорил зрителей более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Не упустите уникальную возможность и вы, подарите волшебство себе и своим детям! Подробности и билеты на сайте.

27 марта, Городской дворец молодёжи.

Нижний Тагил, Пархоменко, 37.

Телефон: 8 (343) 541-04-95.

Дети до трёх лет могут посетить мероприятие бесплатно, без предоставления отдельного места.