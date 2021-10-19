​​​​​​​Жители Нижнего Тагила увидят три постановки Магнитогорского театра кукол 

Магнитогорский театр кукол привезёт в Нижний Тагил три своих спектакля в рамках проекта «Большие гастроли». Тагильчане смогут познакомиться с лучшими постановками кукольников Южного Урала, а магнитогорские зрители откроют для себя творчество артистов из Нижнего Тагила.

С 21 по 24 октября на сцене Нижнетагильского театра кукол артисты из Южного Урала покажут спектакли «Калиф-аист» (6+), «Муха-цокотуха» (0+) и «Рукавичка» (0+). В эти же дни тагильские артисты покажут в Магнитогорске бэби-спектакль «Большое путешествие маленькой тучки» (0+), «Сказку о капризной принцессе и короле лягушек» ( 6+), «Дюймовочку» (6+).

Также с 28 по 31 октября на сцене Нижнетагильского драматического театра выступят артисты Ачинского драматического театра Красноярского края.

Проект «Большие гастроли» для детей и молодёжи стартовал в 2017 году. С тех пор он объединил десятки и сотни детских и юношеских театров по всей стране, став пространством для общения и творчества. Событие проходит при поддержке «Росконцерта» и федерального Минкультуры.