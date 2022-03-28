Жители Нижнего Тагила увидят отреставрированную версию «Зеркала» Тарковского 

Кинотеатр «Красногвардеец» в начале апреля покажет полностью отреставрированный фильм Андрея Тарковского «Зеркало» (12+). Показы легендарной картины пройдут 4, 5 и 6 апреля, они приурочены к 90-летию режиссёра.

Драма «Зеркало» рассказывает историю человека, который боится потерять любовь близких людей. Пытаясь сохранить семью, он обращается к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в детском мировосприятии найти оправдание своим сегодняшним переживаниям. По словам кинокритиков, это самый личный и самый загадочный фильм Тарковского.

«Несмотря на сложные для российского кинопроката времена, “Красногвардеец” стремится поддержать поклонников хорошего кинематографа. Поэтому кинотеатр приглашает на показы легендарного фильма, признанного вершиной творчества Андрея Тарковского и одним из лучших в истории киноматографа», — говорят в кинотеатре.

Главные роли в картине исполнили Маргарита Терехова, Олег Янковский, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская.

Добавим, что билеты на киносеансы «Зеркала» в «Красногвардейце» можно приобрести и по «Пушкинской карте».