Жители Нижнего Тагила стали получать в мессенджерах сообщения о новом способе мошенничества

В мессенджерах жителей Нижнего Тагила активно распространяются сообщения якобы от полицейских с предупреждением о новом способе мошенничества. К сообщению прикреплена фотография листа бумаги формата А4, на котором написано, что злоумышленники от имени госорганов проводят опрос о вакцинации против COVID-19. И как только человек нажмёт цифру 1, его гаджет блокируется. После этого мошенники взламывают телефон.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», на данный момент в Нижнем Тагиле таких фактов мошенничества не зарегистрировано.

Отметим, подобные сообщения стали распространяться на территории России, в том числе в Свердловской области, ещё в сентябре 2021 года.

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