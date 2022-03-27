Жители Нижнего Тагила стали получать SMS с приглашением прийти в военкомат

Жителям Нижнего Тагила начали поступать SMS с предложением прийти в военкомат. Сообщения поступают с номеров, принадлежащих украинскому оператору мобильной связи Lifecell.

«Ещё успеешь повоевать. Будешь полезен в тылу. Узнай в военкомате, как», — говорится в сообщении, которое получила тагильчанка Тамара накануне.

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, подобные SMS и поступающие звонки, в которых голос автоответчика сообщает о вызове в военкомат, являются провокацией украинских спецслужб.

«Никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны не проводит и не планирует», — заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Последние несколько дней подобные сообщения всё чаще приходят жителям России. Рассылка носит массовый характер, независимо от пола, возраста и статуса абонентов.