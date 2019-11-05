Жители Нижнего Тагила снова жалуются на невывоз мусора и свалки на кладбищах и в полях

Тагильчане снова жалуются на официальном сайте города на невывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и несанкционированные свалки. Через сервис «Городской контроль» они направили несколько обращений. В одном из них, например, просят организовать вывоз ТКО рядом с частными домами в микрорайоне Фотеево.

«На моей и близлежащих улицах не организован вывоз ТКО. По горячей линии регоператора мне ответили, что график находится в разработке. Почему приходят квитанции за предоставленную услугу? Куда можно обратиться с данным вопросом?» — пишет житель Дальнего переулка, 3.

Также жители Нижнего Тагила жалуются на свалки на кладбище «Рогожино» и на поле возле ул. Лебяжинской.

«До каких пор на поле по ул. Лебяжинская, 16, 14, 12 будут делать свалку строительного мусора? Кто дал разрешение на вывоз мусора в данное место? Прошу принять меры», — пишет житель дома № 16 по ул. Лебяжинской.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролировать деятельность организаций, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должно ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Жители многоквартирных домов в Северном кластере платят за вывоз мусора 117,5 рубля, частники — 132,1 рубля.