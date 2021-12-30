Жители Нижнего Тагила смогут пройти новогодний квест, посвящённый Демидовым 

Центр развития туризма Нижнего Тагила подготовил новогодний квест, посвящённый Демидовым и 300-летию города. Гости и жители Нижнего Тагила смогут принять участие в познавательной прогулке и выполнить задания, которые расскажут о династии знаменитых заводчиков. Это уже четвёртый новогодний квест от Центра туризма.

Задания квеста «Демидовы. От юбилея к юбилею» (6+) будут доступны с 1 по 14 января в мобильном приложении «Малахитовая линия», которое можно скачать в Googleplay и AppStore, а также на сайте Центра развития туризма. Тем, у кого уже установлено приложение «Малахитовая линия», нужно его обновить и искать задания в разделе «Квесты».

По маршруту участникам предлагают сделать фотографии и выложить их в своих социальных сетях с хештегами #едемвтагил и #visittagil.

Ответы на вопросы квеста участникам нужно прислать на электронную почту turizmnt@mail.ru с пометкой «Квест». Итоги будут подведены 15 января. Все участники получат подарки от Центра туризма.