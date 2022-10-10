Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за произведения участников конкурса «Мастер года»

В выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» открылся XXIII конкурс-выставка на звание «Мастер года по декоративно-прикладному искусству». В этом году в престижном конкурсе профмастерства приняли участие 87 мастеров из Нижнего Тагила, творческие коллективы, студенты и выпускники художественных учебных заведений.

На выставке представлено 229 работ. Впервые конкурс проводится сразу по четырём направлениям: «Художественная обработка металла», «Художественная обработка камня», «Лаковая роспись на металле», «Художественная обработка дерева». Посетители экспозиции увидят произведения из металла, дерева, камня, подносы, скульптурные композиции из гранита.

Посетители традиционно смогут проголосовать за понравившееся произведение в номинации «Приз зрительских симпатий». Определять лауреатов будет экспертная комиссия, состоящая из искусствоведов, специалистов по декоративно-прикладному искусству, мастеров-профессионалов. Работы победителей конкурса «Мастер года по декоративно-прикладному искусству» поступят в собрание музея-заповедника. Итоги конкурса «Мастера года» подведут в декабре.