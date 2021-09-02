Жители Нижнего Тагила смогут посмотреть фильмы о народах Среднего Урала

В Свердловской области накануне стартовал областной киномарафон «ЭтноФест» (12+). Он приурочен ко Дню народов Среднего Урала, который отмечается 5 сентября, и продлится до конца осени.

В Нижнем Тагиле площадкой киномарафона станет муниципальный кинотеатр «Красногвардеец». Программа и дата проведения станут известны в ближайшее время. Всего же в акции примут участие 29 площадок.

Зрители увидят кинокартины, посвящённые духовным и художественным традициям народов, их культуре и мировоззрению. В рамках программы «ЭтноМир» свердловчане увидят документальные этнографические фильмы «Великие реки Сибири. Урал» (12+) Андрея Титова, «Нация» (12+) Юлии Мироновой и «Легенда о пробивающем камень» (12+) Евгения Головни. В рамках программы «Этно-Детям» будут показаны анимационные картины уральских режиссёров Алексея Караева, Александра Рубцова, Григория Малышева, Надежды Бойко, Полины Фёдоровой.

Также в программе — фильмы из золотого запаса Свердловского фильмофонда. Это научно-популярные и игровые картины, альманахи кинопутешествий, биография известного учёного и путешественника Миклухо-Маклая, советские мультфильмы, созданные как на «Союзмультфильме», так и на «Беларусьфильме», «Таджикфильме» и «Узбекфильме», сообщает департамент информполитики региона.

Добавим, что в Свердловской области сегодня проживает более 160 народов.