Жители Нижнего Тагила смогут подключить свои дома к газу на льготных условиях 

В ближайшие два года Нижний Тагил, как участник федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», сможет получить средства из федерального бюджета на перевод домов с печного отопления на газовое. Так, в 2023 и 2024 годах у тагильчан появится возможность перейти на газовое оборудование. Для этого собственнику необходимо будет оплатить только 10% от общей стоимости работ.

Максимально возможная сумма возмещения затрат на газификацию одного домовладения составит 225 тысяч рублей. Средства могут быть потрачены на проектные работы, приобретение, установку, монтаж газового оборудования, приборов учёта, систем отопления, подключение оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в границах земельного участка, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас администрация города формирует список домов из числа договоров, заключённых с АО «ГАЗЭКС».

Государственная программа социальной газификации действует в Нижнем Тагиле год, ей воспользовались уже 154 семьи. В прошлом месяце газ появился в 12 домах тагильчан, проживающих в частном секторе. Почти 100 тагильчанам часть затрат на газификацию компенсировали из областного и местного бюджетов. В 318 домовладениях начали подготовку к проведению голубого топлива.

«На данный момент в муниципалитете сформирован адресный перечень негазифицированных домов, собраны заявки на первоочередное подключение. На бесплатное подключение заявились 1766 домовладельцев. 1197 договоров подписаны со стороны заявителя», — рассказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, подать заявку на заключение договора по технологическому присоединению можно несколькими способами: через сайт Единого оператора газификации Соцгаз.РФ, на портале госуслуг, а также лично в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС».

Всего до 2028 года региональному оператору «ГАЗЭКС» предстоит построить более 50 километров газопроводов на общую сумму около 70 млн рублей.