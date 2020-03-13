Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно проверить почки 14 марта

Демидовская городская больница проводит акцию «Здоровые почки», в рамках которой жителей Нижнего Тагила приглашают бесплатно проверить почки в Нефрологическом центре по адресу Фрунзе, 27а. Пройти обследование можно будет 14 марта с 8:00 до 11:00.

Акция пройдёт в два этапа. На первом тагильчане смогут сдать общий анализ крови, мочу (необходимо принести с собой в стерильном контейнере, собранную в этот же день после гигиенических процедур), а также анализ крови на креатинин.

Если на первом этапе у пациента будут выявлены какие-либо отклонения, пациента приглашают на второй этап для консультации с врачом, а также для прохождения УЗИ почек и мочевого пузыря.

На обследование могут прийти совершеннолетние тагильчане. С собой необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и медицинскую маску, сообщает пресс-служба Демидовской городской больницы.