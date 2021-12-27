Жители Нижнего Тагила смогут бесплатно прокатиться на трамвае в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь тагильчане смогут ездить в трамваях бесплатно. По распоряжению мэра Владислава Пинаева с пассажиров не будут брать плату с 23:00 31 декабря до 03:40 1 января.

Кроме того, по случаю праздника МУП «Тагильский трамвай» организует в ночь на 1 января дополнительные рейсы по маршрутам трамваев № 3 (Островского — Ленина — Кр. Камень — Выя — Островского), № 10 (УВЗ — Пихтовые горы), № 12 (УВЗ — Островского — Пихтовые горы), № 15 (Новая Кушва — ГГМ). На каждом маршруте будет работать дополнительно по одному вагону.

Как рассказали в пресс-службе «Тагильского трамвая», все регулярные маршруты начнут работу 1 января по расписанию выходного дня и будут следовать ему до конца каникул — 9 января.