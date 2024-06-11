Жители Нижнего Тагила рассказали, людям каких профессий слишком много платят

По данным соцопроса сервиса SuperJob, в топ-3 самых неоправданно высокооплачиваемых профессий, по мнению тагильчан, входят депутаты (19% проголосовавших), IT-специалисты (16%) и госслужащие (12%).

На четвёртое место тагильчане поставили профессию руководителя и директора. 10% горожан проголосовали за топ- и мидл-менеджмент, который, по их мнению, слишком высоко оплачивается. 7% респондентов уверены, что профессия менеджера по разным направлениям сильно переоценена. Столько же опрошенных считают слишком высокими доходы футболистов. 4% проголосовавших заявили о чрезмерно высоких гонорарах артистов, 3% — о сверхдоходах блогеров.

18% тагильчан назвали профессии банковского работника, риэлтора, юриста, маркетолога, представителя бьюти-сферы и сотрудника правоохранительных органов переоценёнными.

Женщины больше высказывались о невероятно больших доходах блогеров. Мужчины чаще выступали против неоправданно высоких зарплат депутатов и чиновников.