Жители Нижнего Тагила просят власти города отделить трамвайные пути от проезжей части 

Накануне в паблике общественного движения «Тагилтрам» появилось официальное обращение к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, в котором тагильчане попросили оградить трамвайные пути от проезжей части. Предложение широко обсуждалось в социальных сетях, большинство горожан идею поддерживает.

Главный аргумент общественников за отделение проезжей части от трамвайных путей заключается в том, что в данном случае трамваи укладываются в график движения, не стоят в пробках и не попадают в ДТП. А вот в тех местах, где пути совмещены с проезжей частью, вагоны могут задерживаться, ведь многие автомобили нарушают ПДД, перегораживая трамвайные пути.

«Вагоны теряли особенно много времени на проспекте Ленина в День города. На видеорегистраторе трамвая маршрута № 3 видно, как он пробирался от улицы Первомайской до улицы Пархоменко в течение 22 минут. Это больше половины времени его круга. Это время он мог бы потратить на обратную дорогу в центр за новыми пассажирами», — говорят в общественном движении «Тагилтрам».

Для решения проблемы, считают общественники, нужно огородить электротранспорт от автомобильной дороги бордюрным камнем или сделать отдельные посадочные платформы в виде островков. Они уверены, что это не потребует больших финансовых вложений.

Вот так выглядят трамвайные остановки и трамвайные пути в Екатеринбурге Вот так выглядят трамвайные остановки и трамвайные пути в Екатеринбурге

В муниципальном унитарном предприятии «Тагильский трамвай» идею горожан поддерживают, однако сомневаются в её реализации на старых трамвайных путях. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов заявил журналисту АН «Между строк», что отделить трамвайные пути на всех участках дороги от проезжей части возможно только при полной реконструкции или строительстве новых линий.

«Большая часть трамвайных путей в Нижнем Тагиле обособлена от дороги: практически вся Гальянка, Восточное шоссе, Северный посёлок, часть Тагилстроя и Дзержинский район. В этих местах, конечно, заметно ниже аварийность. Обособить существующую сеть — это шикарная тема. Мне, как перевозчику, от этого будет только лучше. Но смогут ли сейчас вписаться в существующую дорогу посадочные площадки — большой вопрос. Для этого нужен отдельный проект. А что касается установки бордюров вдоль трамвайных остановок, то это не самое лучшее решение, так как оно может повысить аварийность», — считает директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.