Жители Нижнего Тагила поздравили с днём рождения Никиту Михалкова, который подарил им фестиваль о творчестве Чехова

В Нижнетагильском драматическом театре прошёл фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова «Метаморфозы» (12+). В этом году он посвящён медикам, которые борются с коронавирусом. В течение дня в театре для артистов и студентов актёрского отделения колледжа искусств читали лекции о жизни и окружении Антона Чехова, проводили мастер-классы. Студенты оттачивали навыки актёрского мастерства под руководством театрального режиссёра, педагога и музыканта Михаила Милькиса. По его словам, во время игры нужно уделять внимание не только себе, но и партнёру по сцене. Поэтому студенты, преподаватели колледжа искусств и актёры Нижнетагильского драматического театра импровизировали в парах и придумывали сцены для спектаклей.

Также в фойе театра можно было увидеть выставку «Чехов. Линия жизни» (12+), которая рассказывает о жизни писателя. Экспонаты для выставки предоставил Государственный литературно-мемориальный музеей-заповедник «Мелихово».

Вечером для медиков тагильских медучреждений, которые работают с ковидными больными, показали спектакль Никиты Михалкова «Метаморфозы. Жёны артистов» (16+) по произведениям Антона Чехова и Ивана Бунина. Над постановкой работали артисты Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. После просмотра спектакля зрители записали поздравление для режиссёра, который 21 октября отметит день рождения.