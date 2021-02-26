Жители Нижнего Тагила попросили Куйвашева отменить учёбу в школах по субботам

Родители учеников школы № 75/42 обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить учёбу по субботам. С 20 февраля учащиеся с 6-го по 11-й класс образовательного учреждения вернулись к шестидневной учебной неделе.

«Мой ребёнок учится в Нижнем Тагиле в школе № 75/42, их вывели учиться по субботам очно, до этого суббота была дистанционно. У них на неделе и так по 7-8 уроков, почему не дают отдохнуть детям? Я считаю, что субботу и воскресенье нужно сделать полностью выходными! Пожалуйста, прошу, примите меры. Дайте детям отдохнуть», — пожаловались тагильчане.

В своём Instagram глава региона Евгений Куйвашев отметил, что до лета школьники будут учиться именно в этом режиме. Однако родители могут инициировать переход на пятидневную неделю в следующем учебном году.

«Поднять вопрос о пересмотре графика вы можете, обратившись к руководству школы. Также эту тему можно вынести на обсуждение совета школы — он по-разному может называться, но должен быть в каждом учебном заведении. Он включает учителей, родителей и учеников. Как часто такой совет собирается у вас в школе, как он принимает те или иные решения, должно быть прописано в уставе школы. Конечно, учёба — большой труд, а этот учебный год вообще был непростым из-за пандемии», — написал губернатор.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила не смогли ответить, сколько школ на сегодняшний день переведены на шестидневную учебную неделю. Однако отметили, что решение очно учиться по субботам в школе № 75/42 принято с учётом мнения родителей, которые неоднократно обращались с данной просьбой.

«Родители могут инициировать переход на пятидневную учебную неделю в следующем учебном году, для этого им необходимо обратиться к администрации общеобразовательного учреждения», — добавили в городской администрации.

Позже АН «Между строк» стало известно, что учащиеся школы № 44 в Нижнем Тагиле возвращаются к шестидневной учебной неделе с 1 марта.