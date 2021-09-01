Жители Нижнего Тагила попали в топ-5 самых невоспитанных туристов в стране

Жители Нижнего Тагила оказались одними из самых невоспитанных туристов России по результатам опроса, который провёл в социальных сетях сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, пишет «Комсомольская правда — Урал».

Первое место в списке городов, из которого едут невоспитанные туристы, заняла Москва: за неё проголосовали 61% пользователей соцсетей. На втором месте жители Дагестана — 20%. Третье место в рейтинге городов получил Краснодар — 8%. 7% участвующих в опросе проголосовали за Нижний Тагил как за город, из которого приезжают на курорты некультурные туристы, город занял четвёртое место.