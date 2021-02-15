Жители Нижнего Тагила перестали платить за газ и задолжали более 60 млн рублей

Жители Свердловской области накопили огромные долги по платежам за газ. На начало 2021 года дебиторская задолженность физических лиц — абонентов АО «ГАЗЭКС» за потреблённый газ составила 233 млн рублей, из них более 60 млн не заплатили жители Нижнего Тагила и близлежащих городов.

Из всей суммы задолженности у потребителей газа из Нижнего Тагила и пригорода, а также из Верхней и Нижней Салды, Качканара и Красноуральска 26 млн просрочены 2 месяца. Самые главные должники живут в Первоуральске, Сысерти, Арамиле, Красноуфимске, Полевском и Ревде — они накопили более 100 млн долгов. Ещё 46,5 млн рублей должны поставщику газа жители Каменска-Уральского, Двуреченска, Сухого Лога и Богдановича. При этом 17 млн из этой суммы — просроченная задолженность. Абоненты Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск) накопили почти 19 млн рублей долга, из них 6,6 млн — просрочены.

«С 1 января 2021 года отменён мораторий на начисление пени за долги ЖКХ, введённый во время пандемии. И тем, кто не платит за газ, придётся заплатить больше. Сейчас долг — 233 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма задолженности выросла на 15%, или 35 млн рублей», — сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

Ещё 147 млн рублей за транспортировку газа должны предприятия жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Эта сумма на 18% (26,6 млн рублей) больше, чем годом ранее. 93 млн рублей из общей суммы считается просроченной задолженностью. В перечне неплательщиков — муниципальные и государственные предприятия из Североуральска, посёлка Свободный, Ивделя, Карпинска и Сухого Лога.