Экономика

Жители Нижнего Тагила перестали платить за газ и задолжали более 60 млн рублей

15.02.2021 21:03

Жители Свердловской области накопили огромные долги по платежам за газ. На начало 2021 года дебиторская задолженность физических лиц абонентов АО «ГАЗЭКС» за потреблённый газ составила 233 млн рублей, из них более 60 млн не заплатили жители Нижнего Тагила и близлежащих городов.

Из всей суммы задолженности у потребителей газа из Нижнего Тагила и пригорода, а также из Верхней и Нижней Салды, Качканара и Красноуральска 26 млн просрочены 2 месяца. Самые главные должники живут в Первоуральске, Сысерти, Арамиле, Красноуфимске, Полевском и Ревде они накопили более 100 млн долгов. Ещё 46,5 млн рублей должны поставщику газа жители Каменска-Уральского, Двуреченска, Сухого Лога и Богдановича. При этом 17 млн из этой суммы — просроченная задолженность. Абоненты Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск) накопили почти 19 млн рублей долга, из них 6,6 млн — просрочены.

«С 1 января 2021 года отменён мораторий на начисление пени за долги ЖКХ, введённый во время пандемии. И тем, кто не платит за газ, придётся заплатить больше. Сейчас долг — 233 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма задолженности выросла на 15%, или 35 млн рублей», — сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

Ещё 147 млн рублей за транспортировку газа должны предприятия жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Эта сумма на 18% (26,6 млн рублей) больше, чем годом ранее. 93 млн рублей из общей суммы считается просроченной задолженностью. В перечне неплательщиков — муниципальные и государственные предприятия из Североуральска, посёлка Свободный, Ивделя, Карпинска и Сухого Лога.

 

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