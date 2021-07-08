Жители Нижнего Тагила, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углублённый медосмотр

Минздрав Свердловской области запустил углублённую диспансеризацию для людей, переболевших коронавирусом. Обследование смогут пройти те, кто переболел в средней и тяжёлой формах. По мнению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, эта процедура поможет справиться с последствиями болезни.

«К сожалению, для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую систему человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный характер, поскольку развивается исходя из особенностей течения болезни, имеющихся хронических заболеваний, образа жизни. Диспансеризация призвана помочь перенёсшим коронавирус справиться с последствиями заболевания. А наша цель — организовать прохождение профилактических осмотров в сжатые сроки и в максимально комфортных условиях», — приводят в департаменте информационной политики региона слова министра.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый включает в себя следующие исследования: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, приём терапевта. На втором этапе вакцинации специалисты будут направлять на три обследования: эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам медосмотра у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

Список медучреждений, где уральцы смогут пройти углублённую диспансеризацию, опубликован на сайте Минздрава Свердловской области. Жители Нижнего Тагила и пригорода могут записаться на медицинский чекап в следующих медучреждениях:

— городская поликлиника № 3 на Липовом тракте, 30а;

— поликлиника Демидовской больницы на Горошникова, 37;

— поликлиника № 2 на Металлургов, 26 и на Московской, 10;

— поликлиника № 4 на улице Новострой, 24;

— поликлиника ЦГБ № 1 на Окунева, 30;

— поликлиника в посёлке Старатель;

— ФАП в селе Серебрянка;

— поликлиника в посёлке Уралец;

— поликлиника в селе Николо-Павловское;

— поликлиника в селе Покровское-1;

— поликлиника в посёлке Черноисточинск;

— поликлиника в посёлке Висим;

— поликлиника в селе Петрокаменское.