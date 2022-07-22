Жители Нижнего Тагила отсудили у екатеринбургского застройщика 50 тысяч рублей за нарушение договора при покупке квартиры

Уроженцам Нижнего Тагила удалось взыскать через суд с застройщика многоквартирного дома 50 тысяч рублей за нарушение требований договора. Как рассказали АН «Между строк» в консультационном пункте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле, тагильчане заключили договор долевого участия с застройщиком в Екатеринбурге летом 2019 года, а при приёмке квартиры обнаружили недостатки и отказались её принимать.

Застройщик согласился исправить нарушения, но не уложился в срок по договору. Покупатели квартиры обратились за консультацией в Роспотребнадзор, где им помогли оформить претензию к застройщику за нарушение по договору срока передачи строительства долевого объекта.

«В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации” потребители имели право на неустойку, в целях урегулирования спора в досудебном порядке ими была подготовлена претензия к застройщику, в которой они потребовали выплатить неустойку за нарушение срока передачи им объекта долевого строительства. Однако требования, заявленные потребителями, были оставлены исполнителем без удовлетворения. Специалист Консультационного пункта подготовил исковое заявление и представлял интересы потребителей по данному гражданскому делу на протяжении всего судебного разбирательства», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования потребителей и взыскал с застройщика пени в размере 50 тысяч рублей.