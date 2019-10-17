Жители Нижнего Тагила обсуждают в соцсетях появление возле школы на Тагилстрое педофила на велосипеде

Накануне, 16 октября, в соцсетях появилась информация, что в районе школы № 49 на Тагилстрое был замечен мужчина на велосипеде, который проявляет нездоровый интерес к подросткам. По словам очевидцев, велосипедист «подъезжает к детям, спрашивает, как зовут, зовёт за дом, предлагает удовлетворить его». Свидетели так описывают мужчину: 30–38 лет, был одет в голубую ветровку и синие брюки.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что в ОП-19 заявлений от граждан по этому поводу не поступало. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.