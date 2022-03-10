Жители Нижнего Тагила не смогут оплачивать проезд в трамваях с помощью смартфонов

С 10 марта в трамваях Нижнего Тагила перестанет работать бесконтактная оплата проезда с помощью смартфона. Владельцы карт Visa и Mastercard не смогут оплатить проезд через приложения ApplePay, GooglePay и SamsungPay. Держателей карт «Мир» ограничения не коснутся, сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

«Для оплаты проезда в трамвае вводится ограничение на возможность использования электронных устройств (смартфон, смарт-часы и т.д.), работающих с платёжными системами Visa и MasterCard, при этом пластиковые карты платёжных систем Visa и MasterCard продолжат работу без ограничений», — уточняют в «Тагильском трамвае».

Ограничения связаны с санкциями против России, введёнными Западом из-за военной спецоперации на Украине. С 10 марта международные платёжные системы Visa и Mastercard приостанавливают свою работу в России, но внутри страны карты будут работать в обычном режиме.