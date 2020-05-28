Жители Нижнего Тагила не боятся потерять работу в разгар пандемии COVID-19

Лишь 16% опрошенных тагильчан боятся потерять работу в ближайшее время или же знают об увольнениях среди родных и знакомых. Это один из самых низких показателей среди российских городов. Такие результаты показало исследование, проведённое Финансовым университетом при правительстве РФ. Самый высокий уровень опасений безработицы показали жители Костромы (27%), Орла (27%), Иваново (26%), Мурманска (25%) и Твери (25%). Меньше всех за своё трудоустройство, кроме Нижнего Тагила, переживают в Махачкале (9%), Грозном (11%), Сургуте (14%) и Магнитогорске (16%). При этом Екатеринбург оказался на 58-й строчке рейтинга с показателем 18%, Москва — на 63-м месте, а Санкт-Петербург — на 34-м.

«Сегодня 19% жителей крупных и средних городов знают о случаях потери работы среди родственников и знакомых или же боятся увольнений на своём рабочем месте. В начале апреля доля тех, кто знал об увольнениях или боялся их, составляла 14% от числа жителей средних и крупных городов с населением более 250 тысяч человек, в которых проводился телефонный опрос», — поясняют авторы исследования.