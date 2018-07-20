Жители Нижнего Тагила начали подъезжать к лишённому лицензии «Тагилбанку»

Вкладчики и другие клиенты «Тагилбанка» начали подъезжать к главному офису кредитной организации на улице Ломоносова, передаёт корреспондент АН «Между строк». Напомним, сегодня утром стало известно, что Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию «в связи неисполнением федеральных законов, а также нормативных актов Банка России <…>, принимая во внимание наличие реальной угрозы кредиторам и вкладчикам».

«Люди подходят, но какого-то ажиотажа пока нет. Охрана говорит, что сами в шоке, с утра узнали. Руководство проводит собрание. Также охранники сказали, что уже приехала какая-то новая администрация», — передаёт наш корреспондент.

На данный момент сотрудники «Тагилбанка» разрешают клиентам только забрать ценности, находившиеся в банке на хранении. Вкладчиков сотрудники банка только консультируют.

«Я узнал об отзыве лицензии сегодня утром, по “России-24” бегущая строка шла. Сказал жене, что пойду, узнаю всё. Думал, что можно ещё вклад снять. У меня было больше 700 тысяч рублей, вклад осенью заканчивался. В банке сказали не волноваться, следить за новостями, все вклады до 1,4 млн рублей застрахованы. Скоро сообщат, какой банк их будет выдавать. Поэтому я не сильно расстраиваюсь, хотя являюсь клиентом банка уже лет 20, ещё с тех пор, как на НТМК работал и зарплату тут получал», — рассказал АН «Между строк» клиент банка Азат Мингазов.

Какие юридические лица пострадали из-за отзыва лицензии «Тагилбанка», на данный момент неизвестно. В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что давно отказались от зарплатных и других проектов банка. Председатель профсоюза ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев сообщил АН «Между строк», что зарплату на предприятии в «Тагилбанке» давно не выдают. При этом депутат Заксобрания отметил, что в банке хранилась небольшая сумма профсоюзной кассы.