Жители Нижнего Тагила могут проверить наличие лицензий у такси при помощи специального сервиса

В апреле любой желающий может проверить наличие лицензии у водителя такси, которым он решил воспользоваться, при помощи специального сервиса. Для этого в отдельном окошке на сайте нужно лишь ввести госномер автомобиля. Народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси запустила партия «Единая Россия». Он будет проводиться до конца апреля во всех российских регионах, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе свердловского отделения партии.

«Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги», — отметила координатор партпроекта ЕР «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

По словам Кувычко, сегодня таксистами работают от 2 до 2,5 млн человек. При этом большую часть рынка занимает нелегальный извоз.