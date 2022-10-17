Жители Нижнего Тагила могут предложить свои идеи благоустройства городских пространств 

Городские власти предлагают жителям Нижнего Тагила выбрать площадки для благоустройства, где могут появиться скверы или парки в 2024 году. Все предложения по улучшению городской среды представят на общественные обсуждения, а затем проведут онлайн-голосование. Площадки, набравшие большее число голосов, получат финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов.

Финансировать благоустройство территорий будут по госпрограмме «Формирование современной городской среды». Предложения тагильчан принимаются с сегодняшнего дня, 17 октября, по 8 ноября в управлении горхозяйством мэрии. В заявке нужно описать существующие проблемы территории и способы их решения, обосновать актуальность проекта и перечислить этапы обновления. Предложения можно передать по адресу проспект Мира, 53, кабинет № 202. Телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66, электронная почта: kgh@ntagil.org.

По итогам предыдущего рейтингового голосования в 2023 году благоустроят Нижне-Выйский сквер, который расположен на улице Верхняя Черепанова. Также в заявку на финансирование муниципалитет включил проект реконструкции пешеходной зоны на Черноисточинском шоссе. Кроме того, в 2023 году продолжится благоустройство пешеходной зоны Ленинградского проспекта.