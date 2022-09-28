Жители Нижнего Тагила могут пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации на горячую линию правительства Свердловской области 

С 28 сентября в Свердловской области начала работать горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Как сообщает департамент информационной политики региона, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку, или имеются проблемы в организации быта мобилизованных, звоните по бесплатному телефону: 8 (800) 101-91-11.

Операторы на линии работают по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение о вашей проблеме можно оставить на автоответчике. С каждым позвонившим обязательно свяжутся.