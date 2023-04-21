Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в рейтинговом голосовании за благоустройство территорий города

Жители Нижнего Тагила могут поучаствовать в рейтинговом голосовании за объект, который будет благоустроен в 2024 году. Голосование доступно на официальном сайте Национального проекта России «Жильё и городская среда» до 31 мая 2023 года. Чтобы отдать голос за понравившуюся территорию, нужно авторизоваться через портал «Госуслуги».

В список общественных пространств вошли 4 объекта: Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского (нечётная сторона), Ленинградский проспект на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари.

Комплексное благоустройство территории в районе домов № 5, 7, 11 на проспекте Строителей.

Обустройство площади перед зданием Машиностроительного техникума на проспекте Вагоностроителей, 14а.

А также благоустройство лесопарковой территории микрорайона Рудника им. III Интернационала.

На момент выхода публикации в голосовании лидирует дворовая территория на проспекте Строителей с 4396 голосами. На втором месте — территория в микрорайоне Рудник, получившая 2227 голосов. У площади перед зданием Машиностроительного техникума — 2081, у Ленинградского проспекта — 1156 голосов.