Жители Нижнего Тагила могут обменять в Москве свою квартиру только на небольшую комнату в коммуналке

Аналитики портала «Мир квартир» изучили цены на вторичном рынке недвижимости в 69 крупнейших городах России. Выяснилось, что на последнем месте в рейтинге стоимости жилья находится Нижний Тагил. При желании свою квартиру стоимостью в среднем 3 276 547 рублей тагильчанин может продать и купить 10 кв. метров в столичной коммуналке или оплатить треть однокомнатной квартиры-студии.

В других городах страны стоимость недвижимости выше. Например, жители Сочи смогут обменять свою квартиру стоимостью в среднем 11 516 966 рублей на небольшую однокомнатную квартиру площадью 35 кв. метров в Москве. А вот петербуржцы, продав жилплощадь, смогут купить в Москве только однокомнатную квартиру в 33 кв. метра.

«В прошлом году среднестатистический россиянин мог приобрести в Москве всего 17 кв. метров, а в этом году его возможности возросли на целый “квадрат”. Это произошло потому, что в тех городах, где цены были самыми низкими, они росли опережающими столицу темпами. Теперь, например, тагильчанин может приобрести на 1,5 кв. метра больше, чем в прошлом году, зато покупательная способность сочинцев и петербуржцев упала на 2 кв. метра», — говорит генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.