Жители Нижнего Тагила и близлежащих городов накопили более 226 млн рублей долгов по налогам

Задолженность жителей Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Свободного и Горноуральского округа по имущественным налогам к 1 августа превысила 226 млн рублей, со ссылкой на межрайонную налоговую инспекцию пишет ИА «Все новости».

С начала года эта сумма снизилась на 77 млн рублей — налоговикам удалось взыскать деньги принудительно. С начала 2021 года инспекция передала в суды почти 3,8 тысячи заявлений о взыскании долгов свыше 10 тысяч рублей. Общий объём требований превышает 125,5 млн рублей. 10 тысяч — это минимальный порог, при котором нельзя выехать за рубеж, уже на таможенном контроле таких должников могут развернуть, а отпуск будет испорчен.

Помимо этого, должников ждут и другие неприятности — например, обязанность дополнительно оплатить судебную госпошлину или исполнительский сбор приставов. Также у неплательщиков могут списать деньги с карты, арестовать имущество или довести дело до банкротства физлица. В 2021 году только из доходов должников уже удержали 600 тысяч рублей.

Уточнить задолженность и оплатить её можно через личный кабинет налогоплательщика на портале ФНС или воспользоваться возможностями сервиса госуслуг и многофункциональных центров.