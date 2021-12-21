Жители Нижнего Тагила, Горноуральского ГО, Свободного, Верхней и Нижней Салды задолжали налоговой почти 300 млн рублей

На 20 декабря 2021 года жители Нижнего Тагила, Горноуральского ГО, Верхней и Нижней Салды, Свободного имеют задолженность по имущественным налогам 299,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 16 по Свердловской области.

Отметим, что в этом году в бюджеты муниципальных образований должно было поступить 376 млн рублей, но поступления составили лишь 273 млн рублей. На сегодняшний день недопоступило в госбюджеты около 103 млн рублей.

«Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами имущественных налогов за 2020 год истёк 1 декабря. Граждане, которые по каким-либо причинам не получили налоговые уведомления, могут обратиться в налоговую инспекцию по адресу Ломоносова, 4. Дополнительно двери налоговой инспекции будут открыты для граждан в субботу, 25 декабря 2021 года, с 10:00 до 15:00», — рассказали в налоговой службе.

Уплатить налоги можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Также узнать сумму своей задолженности после 1 декабря 2021 года и уплатить её можно на портале госуслуг.