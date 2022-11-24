Жители Нижнего Тагила, ГГО и Невьянска задолжали за электроэнергию более 212 млн рублей

Задолженность жителей Нижнего Тагила, ГГО и Невьянска за электроэнергию составила более 212 млн рублей. Как сообщила АН «Между строк» пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании», за 11 месяцев этого года электричество было отключено у 4,9 тысячи пользователей, из которых 1,2 тысячи клиентов после ограничения оплатили счета за свет. В отношении остальных должников ведётся исковая работа через суд.

В компании уточнили, что некоторые нарушители платёжной дисциплины пытаются самостоятельно подключиться к внутридомовым сетям, но такие действия не остаются без внимания со стороны инженеров организации. В этом году самовольных подключений выявлено более сотни случаев, в отношении 54 нарушителей уже вынесено судебное решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Энергетики напоминают, что уклонение от уплаты за электроэнергию влёчет за собой дополнительные расходы: клиенту придётся уплатить не только всю сумму долга, но и пени, судебные издержки, а также работы по возобновлению электроснабжения.