Жители микрорайона Новая Кушва в Нижнем Тагиле жалуются на несанкционированную снежную свалку рядом со школой. Местный депутат проблему решить не смог

Не первый год жители микрорайона Новая Кушва в Нижнем Тагиле жалуются на свалку снега рядом со школой № 65. Сейчас на руках у тагильчан есть документы, подтверждающие нарушение правил складирования снега, от Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и управления межрегиональной службы по надзору в сфере природопользования.

Тагильчане опасаются весеннего подтопления территорий рядом с домами в частном секторе и пешеходной дорожки, по которой ходят школьники. В течение нескольких месяцев они фиксировали на фото и видео, как на полигон недалеко от жилых построек грузовики МУП «Тагилдорстрой» свозили снег с реагентами. Эта проблема, по словам жителей района, существует уже не первый год.

Из-за большого числа жалоб жители района были приглашены на личную встречу с депутатом городской думы Сергеем Бурлаем, который курирует этот округ. Также на встрече присутствовали сотрудники управления городским хозяйством Нижнего Тагила.

«Обсудили вопросы, касающиеся складирования снежных масс, освещения улиц, безопасности дорожного движения, благоустройства детских площадок, оборудования остановочных комплексов. Поступила прекрасная инициатива от жителя ТОС “Новокушвинский” о просветительской работе в области экологии в образовательных учреждениях нашего округа. Очень рад, что у нас в округе живут активные и неравнодушные люди, вместе мы сможем решить многие вопросы», — написал на своей личной странице во «ВКонтакте» Сергей Бурлай.

Однако жители Новой Кушвы остались недовольны итогами общения с депутатом, поскольку на их вопросы о несанкционированном снежном полигоне народный избранник только развёл руками, ссылаясь на нехватку денег в городской казне.

«Встреча состоялась. Так как было много вопросов, она получилась немного размазанной, но длительной. Обращения наши приняли, но толком по снежному полигону так ничего и не сказали. Говорят, что весной будут убирать там мусор. Если честно, после этой встречи сказать даже нечего. В принципе, всегда всё упиралось в финансирование. Чтобы найти новый полигон для снега или сделать этот законным, нужны финансы, а их нет», — рассказали АН «Между строк» жители Новой Кушвы.

В ответе Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое получили тагильчане, сказано, что во время обследования земельного участка в районе улиц Магистральной, Решетникова, Локомотивной, Героев Труда и 1-я линия установлено отсутствие специализированной оборудованной для складирования снега площадки.

Таким образом, согласно проверке управления по надзору в сфере природопользования, в действиях МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» содержатся признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Администрации Нижнего Тагила уже объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований складирования снега. Также Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление в адрес главы города Владислава Пинаева за нарушение правил складирования снега. Помимо этого, жители района обращались в Следственный комитет Свердловской области, который обязал следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила рассмотреть жалобу.